De acordo com a Polícia Civil, não foram encontrados sinais de violência na vítima

publicado em 06/05/2020

O corpo de um homem de 40 anos foi encontrado às margens do Rio Água Vermelha, em Ouroeste (SP), na tarde desta terça-feira (5).De acordo com a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 12h, para comparecer ao local, que é de difícil acesso e fica nas proximidades de uma usina hidrelétrica.Ao chegarem ao local, as equipes encontraram o corpo em estado avançado de decomposição.Segundo a polícia, não foram encontrados sinais de violência na vítima. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde será submetido a um exame necroscópico.*G1.com