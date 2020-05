A conta de energia passa a ser um dos itens de consumo dos clientes da Elektro que podem ser pagos pelos beneficiários do auxílio emergencial

publicado em 20/05/2020

A conta de energia passa a ser um dos itens de consumo dos clientes da Elektro que podem ser pagos pelos beneficiários do auxílio emergencial com o Cartão Virtual da Caixa Econômica Federal. A ação pioneira no País só foi possível porque a Elektro, por meio da Flexpag, incorporou a modalidade à plataforma de pagamento no site da distribuidora. Com isso, os clientes podem quitar, inclusive, faturas de meses anteriores caso estejam em aberto. A iniciativa também beneficia clientes baixa renda cadastrados na Tarifa Social que que ultrapassem 220 kwh, limite de isenção da tarifa estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).Disponibilizado gratuitamente aos correntistas da Caixa, o cartão de débito virtual deve ser emitido por meio do Internet Banking ou do aplicativo Caixa. Para efetuar o pagamento da fatura de energia, é necessário acessar o site da Elektro (www.elektro.com.br). Na página inicial, o cliente deverá clicar no banner Pagar faturas no cartão e, em seguida, será direcionado a agência virtual para acesso com login e senha.Após o login, o processo é simples: o cliente deve clicar em débitos, selecionar as faturas em aberto e informar o número do cartão virtual de débito emitido por meio do aplicativo Caixa, selecionando a modalidade “débito” para realização do pagamento (Pagamento com Cartão Virtual Caixa Elo - Benefício Emergencial). Um comprovante de pagamento será emitido em seguida, finalizando o processo. O cliente que tiver dúvidas sobre o funcionamento do cartão virtual da Caixa Econômica pode encontrar mais detalhes nos perfis oficiais do banco e por meio do site www.cef.gov.br. Em caso de dúvidas com a seleção das faturas e realização do pagamento no site da Elektro, o cliente pode entrar em contato pelos canais digitais da empresa.Parcelamento com Cartão de CréditoAlém da nova opção de pagamento utilizando o cartão virtual de débito disponibilizado para os recebedores do Benefício Emergencial, quem preferir pode realizar ainda o parcelamento da fatura em até 12 vezes no cartão de crédito. A modalidade permite também a quitação em uma única vez à vista, sem juros. São aceitos os cartões das bandeiras Master, Visa, Hiper, Elo e Amex.Para aderir ao parcelamento, a Elektro orienta o seguinte passo a passo:* No site da Elektro (www.elektro.com.br) selecione a opção Pagar faturas com cartão no banner principal;* O cliente deverá inserir os dados do cartão de crédito, selecionar a quantidade de parcelas desejadas e clicar em 'Pagar com cartão';* Ao selecionar a quantidade de parcelas, é possível visualizar o valor das parcelas e o total com a inclusão da taxa de juros do cartão.