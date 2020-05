Com metodologia 100% digital, curso online do Domus Mariae aborda aulas sobre Facebook, Instagram e outros assuntos

publicado em 18/05/2020

O curso online faz parte do projeto “Pais e Negócios” e é ministrado pelo consultor de estratégias e marketing do Colégio Domus Mariae (Foto: Reprodução)

Em São José do Rio Preto (SP), o Colégio Domus Mariae é o primeiro a contar com uma nova dinâmica pedagógica, com material didático 100% digital, que incentiva e aumenta a motivação para estudar. Por conta do novo coronavírus, o colégio está oferecendo um curso gratuito de marketing digital aos pais dos alunos.O curso online faz parte do projeto “Pais e Negócios” e é ministrado pelo consultor de estratégias e marketing do Colégio Domus Mariae, Rafael Baldi. “O objetivo do curso é ajudar os pais, que já fazem parte da nossa comunidade empresarial, a promover novos negócios utilizando as ferramentas digitais. Além de fomentar a importância dos negócios locais e networking”, afirma Baldi.Entre os assuntos que fazem parte da grade do curso estão Facebook, Instagram Business, Google Meu Negócio, Identificação da Persona, Mentalidade e Responsabilidade Digital, Ferramentas para o dia a dia e até Construção de Site.A diretora de Expansão, Criação e Gestão de Projetos do Colégio Domus Mariae, Suzete Bendini, afirma ainda que a cultura do empreendedorismo faz parte da rotina dos estudantes, que são envolvidos durante o ano letivo em vários projetos que despertam as habilidades de concepção, construção e gerenciamento, tanto no ambiente empresarial como no social. “Um dos projetos do colégio é o da Rodada de Negócios, que já está na sua quinta edição. Os próprios alunos que organizam todos os anos essas rodadas de negócios entre os pais”, afirma.A diretora de pedagógica, Mariana Faria, conta ainda que os alunos já estão acostumados com a conectividade com o mundo digital e as plataformas tecnológicas. “Desde o começo deste ano, implantamos no colégio a metodologia 100% digital e sustentável. As aulas são realizadas em salas colaborativas, com alunos divididos em grupos – inspirados nos escritórios do Google”, disse Mariana.Nada de apostilas. As tradicionais carteiras enfileiradas dão lugar a grupos. Ao invés de lousa e giz, telão e Chromebooks, que permitem pesquisas virtuais e transformam o processo ensino-aprendizagem em algo mais atrativo e interativo.“Não tem como negar que os jovens vivem em um mundo tecnológico e digital. Então, o colégio está estruturado para aproveitar essa cultura digital com os chromebooks. Esse modelo dá acesso a conteúdos online, que vão desde aulas, atividades e trabalhos em grupos. O nosso corpo docente trabalha diariamente a importância da responsabilidade digital, com foco nos três pilares fundamentais do colégio: intelectual, emocional e espiritual”, afirma Mariana.A Escola Domus Mariae segue as atuais tendências de educação integral e gestão democrática, com turmas de Ensino Médio, Cursos Pré-Vestibular e Coaching Educacional.A Escola Domus Mariae fica localizada em um amplo e moderno prédio em uma das avenidas mais movimentadas e tradicionais de São José do Rio Preto, a Bady Bassitt. Há sete anos no mercado de escolas particulares, a instituição de ensino valoriza a capacidade individual e promove o exercício de participação de alunos, professores, familiares e colaboradores, por meio de salas colaborativas, estúdio de emersão com ênfase no marketing digital, quadra poliesportiva e até espaço religioso para reflexões, cultos ecumênicos e missas.As ferramentas de aprendizado do colégio rio-pretense abrangem orientação profissional, empreendedorismo, coaching, acompanhamento estudantil e oficinas de aprendizados, como planejamento financeiro doméstico, iniciação à culinária, primeiros socorros, mecânica, abordagem geral nas áreas hidráulica, elétrica e em serviços domésticos gerais, além de gerenciamento de conflitos.