Os motoristas que passaram em frente a igreja foram abençoados pelo pároco local

publicado em 23/05/2020

O padre Natalino faz a benção dos carros que passavam na frente da Igreja (Foto: Jornal Cidadão)

A missa de Celebração à Padroeira de Fernandópolis, Santa Rita de Cássia, começou às 8h30 da manhã desta sexta-feira, 22. Na igreja, poucos fiéis puderam acompanhar a celebração realizada pelo Padre Natalino. E para não deixá-los fora da programação, a paróquia transmitiu todo o evento por meio de sua página na rede social Facebook.

“Não é fácil, mas neste momento precisamos nos cuidar e cuidar dos outros”, disse o padre Natalino Araújo.

O padre convidou os fiéis a montarem altares em suas casas com rosas vermelhas e, se tiverem, a imagem de Santa Rita, para acompanhar a missa em família. E assim, as famílias fizeram, já que cerca de 480 pessoas acompanharam a transmissão da missa pela internet.

Após a celebração da missa, os devotos de Santa Rita de Cássia puderam passar de carro e receber a benção da padroeira e também deixar suas intenções e doações de alimentos não perecíveis para a Pastoral Humana ou então em espécie.

“Neste momento temos que ter muita fé para ouvir a palavra de Deus, para fazer comunhão com Jesus Cristo e para justamente pedir a interseção de Santa Rita, a santa das causas impossíveis. A devoção é muito forte, mas temos que entender que Santa Rita unge a nossa vida, está presente no coração do nosso povo, trazendo a rosa vermelha como símbolo”, disse o padre.

*Jornal Cidadão