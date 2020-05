Objetivo da ação é aumentar a cobertura vacinal entre esse grupo, que nem sempre tem tempo de procurar uma unidade de saúde para se vacinar

publicado em 05/05/2020

Motoristas pararam para se vacinar na BR-153 (Foto: Ivan Feitosa/Prefeitura de Rio Preto)

Caminhoneiros que passarem pela rodovia BR-153, em Rio Preto, até a próxima quarta-feira, 6, poderão ser vacinados de graça contra a gripe. A iniciativa da Secretaria de Saúde de Rio Preto começou na última segunda, 4, e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O objetivo, segundo a pasta, é aumentar a cobertura vacinal deste grupo. "Como viajam muito, os caminhoneiros nem sempre conseguem voltar para casa a tempo de procurar uma unidade de saúde para tomar a vacina. Então, ao passar pelas bases da polícia podem parar e ser vacinados", explica a gerente de imunização Michela Barcelos.A vacinação é feita na base da PRF, situada no quilômetro 68,8, sentido Bady Bassitt. Os policiais sinalizam para os caminhoneiros pararem e se vacinarem. É preciso mostrar o documento de identidade e a carteira de habilitação para receber a dose. Acompanhantes não receberão a vacina, já que esta etapa da campanha é voltada para caminhoneiros, motoristas de transportes coletivos, portuários, doentes crônicos e funcionários do sistema prisional.Nesta segunda-feira, foram administradas 83 doses para os caminhoneiros na BR-153. Outros 456 foram vacinados em Rio Preto até o dia 30 de abril.A Secretaria de Saúde de Rio Preto informou que recebeu, na segunda-feira, um comunicado do Ministério da Saúde suspendendo a vacinação no chamado "Dia D", agendado para o próximo sábado, 9 de maio. Por esse motivo, neste dia as escolas e equipamentos públicos, que atualmente estão funcionando como centros de vacinação do município, estarão fechados. A terceira etapa, que começaria no dia 9, será iniciada no dia 11, quando gestantes, puérperas, pessoas com deficiência e crianças com idades entre 6 meses e menores de 6 anos poderão se vacinar.No dia 18 de maio, o Ministério inicia a quarta e última etapa da campanha, com a inclusão de professores e adultos de 55 a 59 anos. A campanha segue até o dia 5 de junho*Diário da Região