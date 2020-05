O veículo colidiu contra um poste instalado próximo de um supermercado na cidade

publicado em 08/05/2020

Motorista colidiu contra poste na avenida Bady Bassitt, em Rio Preto (Foto: Divulgação/Guarda Municipal)

Um motorista perdeu o controle de um caminhão e bateu o veículo contra um poste na avenida Bady Bassitt, no início da tarde desta sexta-feira, 8, no Centro de Rio Preto. Parte da pista teve de ser interditada. No momento do acidente uma pessoa foi atingida pelo poste.O caminhão seguia no sentido do Viaduto Jordão Reis em direção a avenida Bady Bassitt. Por um fator ainda não explicado, o motorista perdeu a direção do veículo que chocou-se contra um poste instalado na frente de um supermercado. Uma pessoa passava pelo local no momento do acidente. O poste caiu sobre a vítima, mas ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Alguns clientes ficaram assustados com a colisão.Após a batida, o motor do caminhão começou a soltar fumaça e foi acionada uma equipe do Corpo de Bombeiros.Uma equipe da Guarda Municipal foi até o local para controlar o trânsito e colocou uma série de cones de plástico na avenida para evitar aproximação de outros veículos do local do acidente, o que interditou uma das pistas.O motorista recebeu atendimento emergencial de uma equipe dos bombeiros, mas não apresentou ferimentos graves.Mais informações em breve.*Diário da Região