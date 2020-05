Vereador Márcio Elias dos Santos (PSDB) também é motorista da coordenadoria de saúde da cidade. Ele apresentou os sintomas do coronavírus, e o exame confirmou a doença

publicado em 15/05/2020

Câmara de Bady Bassitt (Foto: Reprodução/TV TEM)

A Câmara de Bady Bassitt (SP) foi fechada por 14 dias porque um dos vereadores testou positivo para Covid-19. Como ele esteve no prédio da Câmara nessa semana, a direção tomou a decisão de interditar o local.Todos os servidores públicos da Câmara e vereadores vão ficar de quarentena por definição da Coordenadoria da Saúde do município. O vereador Márcio Elias dos Santos (PSDB) participou da sessão na última quinta-feira (14). A galeria não está aberta ao público.O vereador também é motorista da coordenadoria de saúde da cidade e nesta semana apresentou os sintomas do coronavírus e o exame confirmou a doença.A coordenadoria diz que se algum servidor, vereador ou familiares apresentem sintomas devem procurar uma unidade de saúde para fazer o teste.*G1.com