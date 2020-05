Foram divulgados neste sábado (9) os resultados dos exames para Covid-19

publicado em 11/05/2020

Foram divulgados neste sábado (9) os resultados dos exames para Covid-19 feitos em homens em situação de rua que são acolhidos pela Casa do Cirineu, em Rio Preto. Das 90 pessoas testadas, 27 deram positivo para o coronavírus.O presidente da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, Frei Francisco Belotti, disse que os outros 63 exames deram negativos, mas que esses números devem mudar na próxima semana.“A Casa do Cirineu recebe cerca de 120 pessoas por dia, algumas delas de passagem para comer ou para buscar atendimento médico. Acredito que novos testes serão feitos e, alguns deles, podem dar positivo para a doença”, afirmou.Os homens que testaram positivo para Covid-19 estão com sintomas leves como coriza e tosse. Muitos deles, sequer apresentaram sintomas. Eles já foram levados para a Casa de São Benedito, em Jaci, para cumprir isolamento.O local já abriga os 35 homens que fazem tratamento contra álcool e drogas e que também estão com Covid-19. Todos serão acompanhados por uma equipe multidisciplinar com médico infectologista, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais.Por causa deste cenário, os 63 pacientes que não estão com o coronavírus passarão o fim de semana em outro espaço mantido pela Associação para que a Casa do Cirineu seja desinfectada. “Precisamos ter a certeza de que o local está apto a receber nossos assistidos”, afirmou o religioso.A Prefeitura de Rio Preto foi procurada para saber se os 38 novos casos anunciados na tarde de sábado (9) já incluíam os moradores de rua. A assessoria de imprensa alegou que a informação só será divulgada na próxima segunda-feira (11).Além da Casa do Cirineu, em Rio Preto, a Associação Lar São Francisco de Assis mantém um complexo de saúde com hospitais, clínicas de atendimento psiquiátrico e comunidades terapêuticas, em Jaci. As obras precisam de doações de material de higiene e limpeza; roupas de cama e banho; cobertores e blusas de frio.Quem quiser ajudar pode ligar para (17) 3283-9070 ou acessar www.franciscanosnaprovidencia.org.br.*SBT Interior