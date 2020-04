Apresentação chegou a ter mais de 1,7 milhão de espectadores simultâneos

publicado em 13/04/2020

Zé Neto e Cristiano fizeram live na noite de domingo em Rio Preto (Foto: Reprodução/Youtube)

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano entrou na onda de lives neste domingo (12) de Páscoa. A apresentação, vista por mais de 14 milhões de pessoas, foi feita em uma casa em São José do Rio Preto (SP), onde os cantores moram.O show começou às 18h e seguiu à risca o roteiro já clássico das lives sertanejas: propagandas, doações, bebedeira e até música.A inovação ficou por conta de um "corte" de cabelo improvisado, resultado de uma aposta que Zé Neto fez com Cristiano. Se a quantidade de alimentos doados passasse de 200 toneladas, ele rasparia a cabeça do parceiro de dupla.A meta foi atingida logo, e antes da metade da apresentação Cristiano já tinha perdido uma parte do cabelo - trabalho que foi concluído antes do fim da live. A quantidade de alimentos doados, no entanto, não foi divulgada.A aposta rendeu até uma "bronca" da mãe do sertanejo, que ligou para Zé Neto durante a live para reclamar da brincadeira.Durante 4h30 a dupla desfilou hits próprios, covers de sucesso de outra duplas e músicas do sertanejo raiz, o bom e velho "modão".Já de cabeça raspada, Cristiano pediu desculpas ao público. "Desculpe as nossas falhas, foi a primeira live do Zé Neto e Cristiano, mas esperamos melhorar nas outras."No fim da live, que chegou a ter mais de 1,7 milhões de espectadores ao mesmo tempo, Zé Neto e Cristiano agradeceram o público e pularam na piscina da casa.Na próxima edição, que ainda não tem data marcada, o alvo da aposta será Zé Neto. Se foram doados mais de 500 toneladas de alimentos ele perderá a barba.