Paciente que entrou para a lista de vítimas da doença é uma mulher de 69 anos. Município tem 64 casos do novo coronavírus

publicado em 17/04/2020

São José do Rio Preto (SP) divulgou na tarde desta quinta-feira (16) a quarta morte por Covid-19. Ao todo, a cidade tem 64 casos positivos da doença.De acordo com a Secretaria de Saúde, a vítima é uma mulher, de 69 anos, que possuía comorbidades. Ela deu entrada em um hospital da cidade em 6 de abril e morreu nesta quinta-feira.A primeira morte registrada na cidade foi confirmada no dia 4 de abril. Trata-se de uma mulher, de 79 anos, que foi uma das primeiras pacientes a testar positivo para a doença na cidade.Ela era portadora de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e tinha sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).O segundo paciente a morrer com Covid-19 foi um homem de 73 anos. Ele teve os primeiros sintomas em 18 de março e precisou ser internado no dia 31 do mesmo mês.Um homem de 43 anos foi o terceiro morador da cidade a morrer. O paciente começou a sentir os sintomas em 22 de março. Ele era portador de comorbidades.A vítima foi internada no dia 23 do mesmo mês, evoluiu com gravidade e morreu três dias depois. O exame foi encaminhado ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, com resultado positivo para Covid-19.*G1