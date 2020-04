Em Araçatuba são 2 casos de mortes suspeitas da doença; em Rio Preto 3 mortes são investigadas em nenhuma houve resultado de exames

publicado em 13/04/2020

Morreu ontem (12), no Hospital Regional de Ilha Solteira, o homem de 79 anos, que era morador da cidade de São Paulo e estava internado na unidade desde o fim de março, onde estava em tratamento contra o coronavírus (COVID-19).Em Araçatuba são 2 casos de mortes suspeitas da doença. Em Rio Preto 3 mortes são investigadas em nenhuma houve resultado de exames.O paciente estava em situação grave havia vários dias. Ele estava na UTI e usando respirador mecânico. O Hospital ainda possui outros dois pacientes em tratamento contra o Coronavírus, ambos de Ilha Solteira, mas o quadro deles é estável. “O paciente estava na UTI. Ele estava intubado. E tinha todas as características do COVID, passando por todas as fases ruins. Estávamos aplicando várias medicações, inclusive a Cloroquina, para tentar reverter a situação. Mas ele acabou não resistindo”, disse o médico Emanuel Zinezi, diretor técnico do Hospital Regional.Segundo apurou o ilhadenoticias, o paciente, inicialmente, iria para Santa Fé do Sul, onde teria um rancho. Mas ele não conseguiu entrar na cidade, que por alguns dias teve o acesso bloqueado e, como já apresentava sintomas da doença, veio para Ilha Solteira e procurou o Hospital, onde foi internado.O paciente era um dos dez casos em investigação em Ilha Solteira. A diferença é que, clinicamente (laudo clínico), ele apresentava todos os sintomas para o Coronavírus, inclusive por laudo radiológico. Por isso, ele já estava em tratamento contra a doença, mesma situação dos outros dois internados no Hospital Regional.Fonte: Região Noroeste