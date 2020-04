Prefeitura de Catanduva disse que a empresa Auto Viação Suzano informou que está com dificuldade financeira porque o fluxo de passageiros caiu mais de 80% desde o início da pandemia

publicado em 09/04/2020

Prefeitura de Catanduva disse que a empresa Auto Viação Suzano informou que está com dificuldade financeira (Foto: Reprodução/Internet)

Motoristas do transporte público paralisaram as atividades na manhã desta quinta-feira (9) por causa de atraso nos salários. A informação vem dos próprios funcionários, que disseram que além do atraso, receberam apenas parte do pagamento do mês.A Prefeitura de Catanduva disse que a empresa Auto Viação Suzano informou que está com dificuldade financeira porque o fluxo de passageiros caiu mais de 80% desde o início da pandemia.A prefeitura e a empresa entraram num acordo e houve redução nos horários. Os ônibus estão circulando das 5h às 8h e das 16h às 20h.A prefeitura disse ainda que está estudando uma ajuda financeira temporária para empresa e que vai notificar os responsáveis para que o transporte volte a ser feito imediatamente.*Com informações G1.com