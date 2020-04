De acordo com a prefeitura, a morte é de um homem de 79 anos, morador de São Paulo, mas que passava os dias na cidade

publicado em 20/04/2020

Ilha Solteira (SP) confirmou a primeira morte por coronavírus na cidade neste domingo (19) após divulgação do boletim epidemiológico.De acordo com a prefeitura, a morte é de um homem de 79 anos, morador de São Paulo, mas que passava os dias em Ilha Solteira. Ele passou mal na cidade, teve sintomas gripais e procurou o Hospital Regional.Ele não resistiu e morreu no domingo passado, dia 12 de abril. O corpo foi enterrado em Ilha Solteira.Na cidade teve também uma nova notificação de suspeita de Covid-19. O paciente foi internado e, no momento, quatro casos suspeitos aguardam os resultados dos exames. Destes, um está internado e outros três sendo monitorados.Ilha Solteira tem um caso positivo de coronavírus, mas é um caso importado. O paciente é morador de Selvíria (MS) e está internado no hospital em Ilha Solteira.Por G1 Rio Preto e Araçatuba