Crime aconteceu em uma praça da cidade na noite desta sexta-feira

publicado em 18/04/2020

Um homem foi preso na noite desta sexta-feira, 17, após tentar matar um outro homem em uma praça de Bady Bassitt. A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Base de Rio Preto.De acordo com informações da Polícia Militar, após solicitação para atender uma briga em uma praça da cidade, a equipe encontrou um homem cercado por várias pessoas, que o acusavam de ter esfaqueado outro homem. Diante do caso, o acusado foi detido e, ao ser questionado pelos policiais, confessou ter esfaqueado um homem durante um discussão na praça.Ainda segundo a polícia, a vítima chegou a ser socorrida por populares e levada para o pronto socorro da cidade, mas, pela gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Hospital de Base de Rio Preto, onde foi atendido e liberada.O autor do crime foi preso por tentativa de homicídio, sendo levado para a Central de Flagrante de Cedral. O caso segue sendo investigado.*Diário da Região