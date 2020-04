Maior índice registrado na quarta-feira (22) foi em Votuporanga: 53%. São José do Rio Preto e Catanduva (SP) tiveram queda e fecharam o dia com apenas 40%

publicado em 24/04/2020

As cidades das regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto (SP) permanecem com os índices de isolamento social abaixo do ideal, segundo aponta o Sistema de Monitoramento Inteligente do Estado do Governo de São Paulo (SIMI-SP). Os números divulgados são de quarta-feira (22).De acordo com informações do SIMI-SP, que analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas contra o coronavírus, Catanduva e São José do Preto (SP) foram as cidades com os menores percentuais de isolamento social entre os cinco municípios da região noroeste paulista que estão sendo monitorados pelo sistema: 40%.Os maiores registros atingidos por Catanduva foram em 29 de março e 19 de abril. Em ambas as datas, o percentual subiu para 52%. Em Rio Preto, houve aumento somente em 29 de março, quando o sistema apontou 57% de isolamento social.Araçatuba (SP) também registrou queda no percentual, registrando 41% na quarta-feira. A maior marca atingida pelo município foi em 19 de abril, 53%.Com 49%, Birigui (SP) é a segunda cidade da região noroeste paulista com o maior índice de isolamento social, perdendo apenas para Votuporanga, que fechou a quarta-feira com 53%.Votuporanga teve a maior marca em 10 de abril: 66%, chegando bem próximo do considerado ideal pelo Governo de São Paulo. Birigui registrou alta na mesma data, fechando o dia com 59%.Em todo o Estado de São Paulo, o SIMI-SP mostra que o percentual de isolamento social foi de 51% na quarta-feira, ficando abaixo dos 70%, considerado ideal pelos profissionais da saúde para evitar a circulação do novo coronavírus e novos contágios da doença.Segundo levantamento feito pelo G1, a região noroeste paulista registrava até esta quinta-feira (23) mais de 210 casos positivos de Covid-19, com 15 mortes.*G1.com