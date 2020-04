Frase foi escrita no dia 3 de abril em Pereira Barreto (SP) e tem o objetivo de fazer com que os moradores respeitem o isolamento social

publicado em 08/04/2020

Muro foi pintado em Pereira Barreto. (Foto: Rafael Honorato/TV TEM)

Com o objetivo de fazer com que os moradores cumpram o isolamento social, a Prefeitura de Pereira Barreto (SP) decidiu pintar o muro do cemitério com uma mensagem curta, mas impactante: “Fique em casa. Não queremos você aqui”.A frase foi pintada no dia 3 de abril e, segundo o Executivo, a inspiração veio de um município do estado da Bahia, que escreveu a mesma mensagem em um dos cemitérios da cidade.A prefeitura afirma também que o objetivo é mostrar, mesmo que de forma lúdica, que o problema é sério e que as pessoas precisam tomar medidas preventivas contra o Covid-19 como, por exemplo, ficar em casa.Até o momento, Pereira Barreto tem nove casos suspeitos de Covid-19. Os materiais foram colhidos e enviados para o Instituto Adolf Lutz. A cidade ainda aguarda os resultados serem divulgados.Fonte: G1