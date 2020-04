Pescadores da região foram surpreendidos pela medida que impede a entrada no município para lazer

publicado em 10/04/2020

Agentes da Prefeitura de Cardoso fazem "entrevista" na entrada do município (Foto: A Cidade)

Da redaçãoO município de Cardoso começou o feriado prolongado da Semana Santa com as entradas de acesso ao município fechadas com barreiras sanitárias. O decreto que instalou a medida foi assinado pelo prefeito Tucura na última terça-feira, dia 7.Muitos pescadores da região foram pegos de surpresa com as medidas. Quem tentou entrar no município desde a tarde de quinta-feira e também nesta sexta-feira, dia 10, se deparou em alguns instantes com uma fila de carros que eram parados por agentes do município. Eles averiguavam sintomas do novo vírus em motoristas e passageiros.Com os demais acessos barrados, a uníca via de acesso ao município liberada é a pela rodovia Péricles Bellini - no trevo principal. Nos demais acesso a prefeitura do município impediu a passagem com tubos de concreto e placas que diziam "Devido a pandemia do coronavírus esse acesso a Cardoso está restrito".No decreto assinado pelo prefeito Tucura também proíbe o aluguel de ranchos no município. Quem chega no município de barco para pescar também é barrado. A pesca só está liberada para profissionais que sobrevivem da atividade.Vale ressaltar que Cardoso ainda não tem nenhum caso confirmado e nem suspeito de Coronavírus. Caso haja pacientes no município com a doença eles serão tratados pela Santa Casa de Votuporanga, que é o hospital que atende a região para média complexidade, como é o caso da covid-19.