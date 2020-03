Informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde na manhã desta terça-feira, 17, durante coletiva de imprensa

publicado em 17/03/2020

Este já é o segundo caso positivo registrado em Rio Preto (Foto: Paulo Magri/Prefeitura Rio Preto/Divulgação

A Secretaria de Saúde de Rio Preto informou que Rio Preto tem mais um caso positivo para coronavírus. Trata-se de um paciente de 44 anos, que realizou o teste no Hospital de Base. Uma contraprova será feita no Instituto Adolfo Lutz.Até o momento, Rio Preto tem 29 casos notificados, dos quais sete foram descartados e 22 estão em investigação.Segundo a Secretaria de Saúde, o homem apresentou os sintomas no dia 12 de março, em São Paulo, viajou para Santa Catarina dia 13 e, depois, retornou para Rio Preto. O paciente apresentou febre, dor no corpo, cabeça e garganta. Segundo a pasta, ele não tem histórico de viagem internacional, apenas dentro do país, mas passou por área de transmissão comunitária. Ele está em isolamento domiciliar.*Diário da Região