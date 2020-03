De acordo com a PM, além da motorista, estavam outros dois passageiros que fugiram a pé no momento da abordagem

publicado em 25/03/2020

Mulher é presa transportando 30 tijolos de maconha em Rio Preto (SP) (Foto: BAEP/Reprodução)

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante transportando 30 tijolos de maconha no bairro Solidariedade, em São José do Rio Preto (SP), na madrugada desta quarta-feira (25).

A Polícia Militar fazia patrulhamento no bairro quando abordou o veículo. De acordo com a PM, além da motorista, estavam outros dois passageiros que fugiram a pé no momento da abordagem.

Dentro do porta-malas do veículo estavam os 30 tijolos de maconha. Ao ser questionada, a mulher informou que pretendia enterrar o material em um matagal próximo e havia sido paga para isso.

A mulher foi levada à Central de Flagrantes de Rio Preto, onde deve responder por tráfico de drogas.



*G1.com