Cantor Henrique estava internado desde o dia 8 de fevereiro, quando sofreu acidente em Santa Fé do Sul

publicado em 02/03/2020

Henrique, da dupla Netto e Henrique, foi resgatado de carro em chamas (Foto: Divulgação/Informa Mais/Divulgação)

O cantor sertanejo Henrique, da dupla Netto e Henrique, morreu na madrugada desta segunda-feira (2), segundo informações do Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), onde ele estava internado há 22 dias. Ele sofreu traumatismo craniano após se envolver em um acidente no dia 8 de fevereiro.Henrique tinha 22 anos e, no dia do acidente, seguia pela Avenida Navarro de Andrade, em Santa Fé do Sul (SP), quando bateu na traseira de uma caminhonete. Após a colisão o veículo pegou fogo, mas ele foi retirado do veículo antes de a chamas começarem.Um vídeo registrou o momento em que o carro dele pegava fogo.Desde então, Henrique estava internado na UTI do Hospital de Base. Ele chegou a ter melhora e até a sedação tinha sido retirada, mas ele não resistiu aos ferimentos.Produtores e cantores usaram as redes sociais para lamentar a morte do cantor. O produtor musical José Renato Mioto postou a mensagem: “Meu amigo, é muito difícil acreditar que você se foi tão cedo, um coração gigante, quanto talento, quanta humildade, quanta energia boa e tanta coisa por vir ainda. É, to aqui sem entender. Vão ficar as lembranças boas”, escreveu.AcidenteNo dia do acidente, a Polícia Militar fazia ronda pelo local e constatou a batida. A equipe conseguiu tirar Henrique, que estava desmaiado, do carro. O Corpo de Bombeiros apagou o incêndio.O motorista da caminhonete não se feriu. Já o cantor foi resgatado pelo Samu e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.Ele chegou com trauma de face e múltiplas escoriações. Após o atendimento, Henrique foi encaminhado para a Santa Casa de Santa Fé do Sul e depois transferido para o Hospital de Base de Rio Preto, onde chegou a passar por cirurgia.A duplaA dupla Netto e Henrique era do interior paulista e teve o clipe da música "Forçar a Barra" publicado no Youtube no dia 17 de janeiro deste ano. Em menos de um mês, o vídeo estava com mais de 3 milhões de visualizações.A dupla chegou a postar no Facebook que a canção foi tocada pela primeira vez em uma rádio no dia 23 de janeiro. Um dia depois, os cantores fizeram uma postagem sobre o sucesso da música."A música 'Forçar a Barra' é primeiro lugar nas rádios do país! Obrigado a todos os fãs, ouvintes, parceiros e radialistas pelo carinho com o nosso trabalho!! Orgulho demais! #NettoeHenrique #ManualdoSofrimento", diz a publicação.Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba