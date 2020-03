Três homens e uma mulher foram flagrados com a droga no estacionamento de um shopping, em Rio Preto

publicado em 16/03/2020

Tabletes de maconha foram apreendidos em Rio Preto (Foto: Divulgação)

Quatro pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas e associação ao tráfico, em São José do Rio Preto (SP), no sábado (14)De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos foram flagrados com cerca de 153 quilos de maconha escondidos dentro de um carro no estacionamento de um shopping, onde pretendiam se encontrar com o comprador.Ainda segundo a polícia, os três homens e uma mulher foram levados para a delegacia, onde foram autuados.Fonte: G1