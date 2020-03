Remuneração é de um salário mínimo, mais comissão e benefícios e seleção é online

publicado em 27/03/2020

Vikstar, do segmento de Contact Center, possui unidade em Votuporanga: oportunidade em momento de crise (Foto: Divulgação)

Os efeitos da crise provocada pela pandemia de coronavírus na economia continuam gerando incertezas, tanto do lado de quem contrata quanto de quem é empregado. Por enquanto, muitas empresas têm optado pelo modelo home office de trabalho, que é manter o funcionário que não é dos setores essenciais em casa e produzindo. Neste sentido é que uma empresa que atua no segmento de contact center teve a iniciativa de dar uma mãozinha de quem busca garantir uma renda neste período difícil pelo qual o País atravessa e abriu cem vagas na modalidade home office para quem é de Rio Preto.As vagas são destinadas a operador de contact center, "profissional que atua em processos de teleatendimento ativo de vendas", segundo informou a Vikstar, empresa brasileira fundada em 2006 que possui uma unidade na região - em Votuporanga - e também opera em Londrina (PR) e de Teresina (PI) e emprega cerca de 7 mil pessoas ao todo.Podem participar da seleção candidatos com Ensino Médio completo, com mais de 18 anos, com ou sem experiência. Além disso, é necessário ter computador próprio (configuração mínima: Intel Core i5, 4GB de RAM e Windows 7 Pro) e conexão com Internet de pelo menos 15 Mbps. A remuneração é de um salário mínimo (R$ 1.045) mais comissão e benefícios, e os contratados receberão treinamento remoto. O recrutamento será todo online, no site www.vikstar.com.br.Conforme a Vikstar, a abertura das vagas é parte do projeto de postos de home office que a empresa já vinha implantando antes do surto de coronavírus e que está sendo ampliado."O atendimento remoto se faz especialmente importante para evitar o contágio dos nossos colaboradores, permitir a continuidade do atendimento prestado em favor de nossos clientes e resguardar postos de trabalho, num momento em que toda a economia está apreensiva por causa da pandemia", explicou o presidente da empresa, Mário Câmara.Ele afirma que, além de ampliar a disponibilidade de vagas em home office, a Vikstar está implementando outras medidas para proteger operadores do possível contágio com o vírus. Na unidade de Votuporanga, onde trabalham cerca de 1 mil pessoas, 60% dos colaboradores já estão trabalhando remotamente.DireitosA advogada Rose Girardi lembra que trabalhar por home office exige disciplina e organização. "Apesar do colaborador estar em casa, ele não deve esquecer que está exercendo uma atividade laborativa, deverá separar a sua vida pessoal da vida profissional e se comportar como se estivesse em um ambiente corporativo."Rose disse que, a partir da reforma trabalhista, o "teletrabalho" ou o "trabalho a distância" passou a exigir a formalização do contrato de trabalho, além de ser englobado os gastos e despesas com equipamentos, contas de luz, telefone, internet, dentre outros, necessários ao trabalho. "Estas despesas poderão ser pagas pelo empregador, no entanto deverá constar expressamente no contrato de trabalho", explicou.*Diário da Região