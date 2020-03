Além disso, chama a atenção para a gravidade do novo Coronavírus

publicado em 19/03/2020

Ela narra que há 15 dias o cenário na Espanha era o mesmo que hoje no Brasil (Foto: Reprodução/Internet)

A postagem, em modo público, foi feita na última terça-feira, 17/03, por uma mulher que é natural da comunidade rural do local conhecido como Cabeceira das Águas Paradas, no município de Américo de Campos, mas atualmente vive na Espanha.Ela narra que há 15 dias o cenário na Espanha era o mesmo que hoje no Brasil, as pessoas estavam tranquilas e não levavam tão a sério as orientações. Ela conta que este cenário mudou quando iniciaram as mortes.Falou que a progressão do novo coronavírus é muito rápida e que agora as pessoas estão realmente cumprindo as medidas adotadas pelo governo, ficando isoladas em suas casas.Diante do atual quadro na Espanha, a mulher faz um apelo para que os brasileiros sigam as instruções desde o início, para ter mais oportunidade das pessoas vencerem a guerra contra o Covid-19. Segundo ela, a desobediência pode custar a vida de muitas pessoas. O texto é forte e nos faz refletir. Também confira na rede social, através do link:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10222352040772143&id=1301037029&sfnsn=scwspwa&funlid=DCJrZnpPzc0oIcHB"Oi gente de Américo de Campos, Cabeceira das Águas Paradas e Votuporanga. Sou filha dessa região e moro na Espanha. Tomem cuidado com esse virus, por favor. Não é uma brincadeira..Faz 15 dias eu tb pensava que não era tao perigoso, e agora estamos vivendo uma pandemia. Espanha agora 11.826 infectados. O virus eh muito rapido em propagar e ñ tem controle.A cidade parece fantasma, tudo fechado, sem ganhar e contas pra pagar. A policia passa todo momento falando por megafone pra n sair de casa,soh emergência para remedios ou comida,senao te prende.Parece the walking dead. Levem a serio.Sejan mais espertos e aprende com os erros de outros países. o virus ,ataca o pulmão, soh que muitas pessoas necessitam de respirador e como nao tem para todos,a decisao de quem morre e quem não."*Fatos Destaques