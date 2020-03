Nas entradas, os condutores e passageiros terão que informar a origem, estado de saúde, como e onde permanecerão

publicado em 24/03/2020

: O município de Mira Estrela restringirá o acesso para evitar a propagação do coronavírus. (Foto: Reprodução)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brMais uma cidade da região noroeste paulista restringiu o acesso pelas entradas do município. Após o prefeito de Santa Fé do Sul fechar as entradas com tubos de concreto, foi a vez de Mira Estrela tomou medidas para prevenir a propagação do novo coronavírus, o Covid-19.Segundo informações preliminares, o Município de Interesse Turístico de Mira Estrela restringirá o acesso com barreira informativa colocadas nas três entradas da cidade, no sentido Fernandópolis, Cardoso e Indiaporã.Nas entradas, os condutores e passageiros terão que informar a origem, estado de saúde, como e onde permanecerão. Além disso, os visitantes e turistas serão orientados a retornarem aos domicílios de origem. A iniciativa será promovida por 15 dias, podendo ser prorrogada se necessário.O bloqueio tem o intuito de controlar quem circula no município e evitar que pessoas de outras localidades se alojem em casa de familiares, ranchos de aluguel, entre outros. Mira Estrela, por meio de decretos municipais, também suspendeu o funcionamento da praia e trilha ecológica, comércio não essencial, além da locação de ranchos e serviços públicos, excetos da área da saúde e limpeza.