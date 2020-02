Plano deve beneficiar mais de 100 mil crianças e adolescentes, de até 17 anos; a iniciativa surgiu a partir de uma proposta da Fundação Abrinq

publicado em 03/02/2020

Reunião que lançou o plano em Rio Preto (Foto: Reprodução/TV TEM)

A Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) apresentou um plano com estratégias para garantir os direitos da criança e do adolescente na cidade, nesta segunda-feira (3). A iniciativa surgiu a partir de uma proposta da Fundação Abrinq.O plano deve beneficiar mais de 100 mil crianças e adolescentes, de até 17 anos. Os principais objetivos do projeto são aumentar o acesso a serviços assistenciais às vítimas de maus-tratos e violência doméstica, ampliar a oferta de vagas em creches da cidade e o acesso a hábitos saudáveis, como atividades esportivas, por exemplo.O documento começou a ser desenvolvido em 2018 e prevê diversas ações até 2029. O trabalho contará com a participação de diversas secretarias em Rio Preto, além do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.Autoridades acompanharam a apresentação do plano na prefeitura, entre elas, o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarin. O documento será encaminhado à Câmara Municipal ainda esta semana para ser votado e se tornar lei.Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba