publicado em 25/02/2020

Um policial e um agente penitenciário foram atingidos por tiros depois de uma confusão em um bar de São José do Rio Preto (SP) neste fim de semana. O bar fica na Avenida Alberto Andaló.

Segundo a Polícia Militar, os tiros começaram depois de uma briga dentro do bar no sábado (22). Três pessoas que teriam se envolvido na briga foram embora e, instantes depois, passaram em frente ao local atirando.

Um disparo atingiu o ombro do agente penitenciário e a mão do policial militar. Outros policiais, em um carro particular, perseguiram os autores do disparo que acabaram batendo o carro na fuga.

Um rapaz, que estava com um revólver calibre 38, e o motorista do carro foram presos, e devem responder por tentativa de homicídio. Uma mulher que estava com eles foi liberada.

O policial e o agente de penitenciário atingidos passam bem.



Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba