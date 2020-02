Pequeno Miguel Carvalho estava internado há quatro meses na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por ter taquicardiomiopatia. Doador foi uma criança de 9 anos que morava em Itajaí (SC)

publicado em 01/02/2020

Pequeno Miguel passou por transplante de coração em Rio Preto (Foto: Divulgação/HCM)

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto (SP) realizou nesta sexta-feira (31) um transplante de coração em um menino de 5 anos. De acordo com o HCM, o pequeno Miguel Carvalho estava internado há quatro meses na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por ter taquicardiomiopatia, uma disfunção do coração secundária à arritmia.O doador foi um menino, de 9 anos, morador de Itajaí (SC), cidade localizada a 900 quilômetros de Rio Preto. Equipes foram mobilizadas, pois o período entre a retirada e o transplante deve ser de, no máximo, quatro horas.Para que o tempo fosse respeitado, um jato foi mobilizado para transportar a equipe do HCM ao hospital de Santa Catarina para a retirada do órgão. Em seguida, os médicos retornaram para Rio Preto.Segundo o cirurgião cardíaco Ulisses Croti, chefe do Serviço de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica do HCM, Miguel estava sujeito a sofrer morte súbita a qualquer momento.“A cirurgia foi um sucesso. Devemos acompanhar como o organismo do Miguel vai reagir ao novo órgão. As próximas 48 horas são um período crítico, mas estamos muito otimistas”, afirmou Ulisses Croti.Ainda de acordo com o HCM, esse foi o sexto transplante de coração desde a inauguração, ocorrida em 2013.O transplante também foi oitavo procedimento em criança na história do complexo Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto (Funfarme), já que o Hospital de Base de Rio Preto, que também integra a instituição, havia realizado dois antes de 2013.Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba