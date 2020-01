Vítima estava acompanhada da filha e do marido. Os dois não se feriram.

publicado em 11/01/2020

Mulher morreu após ser atingida por carro em rodovia de Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Uma mulher de 48 anos morreu atropelada na noite de sexta-feira (10) na rodovia BR-153, em São José do Rio Preto (SP).

Segundo informações da Polícia Federal, a mulher estava acompanhada do marido e da filha e foi atravessar a rodovia quando foi atingida por um carro. A mulher morreu no local do acidente. A filha e o marido não se feriram.

O motorista do carro também não teve ferimentos. Ele passou pelo teste do bafômetro e não foi constatado embriaguez.