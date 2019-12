Durante os três dias de evento os visitantes puderam se encantar com os trabalhos dos artesãos

publicado em 10/12/2019

Milhares de pessoas passaram pela Casa Festa na primeira edição da feira de artes manuais e gastronomia (Foto: Natália Benini)

A primeira edição da CriArte – Feira de Artes Manuais e Gastronomia, realizada no último final de semana, em Fernandópolis, superou todas as expectativas da organizadora e também dos expositores e apoiadores. “A feira se transformou em um mega evento que reuniu não só a família fernandopolense, mas de toda a região”, revela a organizadora Giovanna Simioli.Durante os três dias de evento os visitantes puderam se encantar com os trabalhos dos artesãos, se deliciaram com o deck gastronômico repleto de produtos artesanais e as crianças se divertiram muito nas oficinas e brinquedos do espaço kids. “A ideia desde o começo foi criar um espaço para receber toda a família e esse objetivo foi atingido com sucesso! As famílias vieram nos prestigiar, conheceram o talento dos artistas locais e vivenciaram experiências únicas”, conta Giovanna.Com cerca de 40 expositores, entre artesãos e produtores de alimentos artesanais, a feira foi um grande marco para a cultura do artesanato local. “Era muito comum ouvir durante a feira uma ou outra pessoa dizer que não imaginava que em Fernandópolis tinha gente que fazia isso ou aquilo. Para nós, isso foi o mais importante. Ter nosso trabalho reconhecido e valorizado é o grande desafio do artesão da atualidade e isso aconteceu com a CriArte”, comemora.A CriArte nasceu como um projeto para ser itinerante e a próxima edição acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro na cidade de Santa Fé do Sul. A estância turística irá receber a feira pela primeira vez no Complexo Turístico e promete repetir a dose do sucesso de Fernandópolis. “Já temos vários artesãos que trabalham com técnicas variadas de artesanato que já confirmaram a presença em Santa Fé, inclusive muitos que estiveram em Fernandópolis”.Após Santa Fé do Sul, a CriArte ainda deve acontecer em 2020 nas cidades de Votuporanga e Jales, além da segunda edição em Fernandópolis também.