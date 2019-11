Com mais de 20 anos de carreira, ‘Negra Li’ sobe ao palco na quarta-feira (20), às 21h30, para cantar as músicas de seu novo álbum.

publicado em 20/11/2019

Negra Li — Foto: Divulgação

Uma das principais vozes femininas do rap brasileiro se apresenta gratuitamente na quarta-feira (20), a partir das 21h30, no Sesc de São José do Rio Preto (SP).Com mais de 20 anos de carreira, 'Negra Li’ sobe ao palco para cantar as músicas de seu novo álbum, intitulado como ‘Raízes’.Entre o repertório, inspirado nos grandes bailes de música Black da década de 90, estarão faixas como ‘Venha’, ‘Malandro Chora’ e ‘Uma Dança’.O show será realizado na comedoria do clube, que está localizado na avenida Francisco das Chagas Oliveira, número 1.333.