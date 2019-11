A fatalidade foi em propriedade perto de Macaubal

publicado em 11/11/2019

O idoso foi socorrido e transferido pra Santa Casa, onde passou pelos primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital de Base de Rio Preto

O idoso de 72 anos, atacado por uma vaca, em Macaubal, na quinta-feira (7) morreu na noite deste domingo (10) na Santa Casa de Votuporanga.Ele foi encontrado caído no curral, com graves ferimentos, supostamente provocados pelo animal. Familiares informaram que a vaca estava enfurecida por conta do bezerro pequeno.Após ser encontrado por um familiar com hematomas na cabeça, V.S. foi socorrido e transferido pra Santa Casa, onde passou pelos primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital de Base de Rio Preto, mas retornou pra Votuporanga por conta do diagnóstico irreversível.O óbito foi oficialmente comunicado pelo hospital ao Plantão Policial na noite deste domingo (10).