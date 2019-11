Um dos bandidos foi localizado com R$ 1,5 mil roubado no estabelecimento. O segundo criminoso foi preso em casa, com R$ 264

publicado em 19/11/2019

Ex-detentos ameaçam e assaltam Boate Azul em Fernandópolis (Região Noroeste)

A Polícia Militar de Fernandópolis prendeu nesta terça-feira, dia 19, dois ladrões que praticaram roubo em uma casa de diversão noturna daquela cidade.De acordo com a ocorrência, após o chamado via 190, a equipe "A" da PM foi para o local, tendo os policiais entrado em uma mata localizada entre os bairros Uirapuru e Ipanema para buscas.Um dos bandidos foi localizado com R$ 1,5 mil roubado no estabelecimento. O segundo criminoso foi preso em casa, com R$ 264. As roupas utilizados no assalto também foram apreendidas.Os assaltantes saíram na segunda-feira, (18) do CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Rio Preto para cumprir pena no regime aberto.A dupla do crime resolveu comemorar a ´liberdade´ na Boate Azul, porém, na madrugada anunciaram o assalto mediante violenta ameaça às vítimas e fizeram a limpa no caixa.Como foram presos novamente em flagrante no 1º DP, perderam o benefício e agora voltaram a ver o sol nascer quadrado, em uma cela de penitenciárias da região.Fonte: Região Noroeste