A Câmara Municipal de Álvares Florence será notificada sobre a decisão

publicado em 10/10/2019

A Justiça determinou, na tarde desta quinta-feira (10), que o prefeito de Álvares Florence, Calimério Luiz Corrêa Sales (MDB), retorne ao cargo. A informação é o advogado do chefe do Poder Executivo Municipal.A Câmara Municipal de Álvares Florence será notificada sobre a decisão. Calimério estava afastado por suspeita de desviar dinheiro da prefeitura usando empresas no nome de laranjas.A então liminar de afastamento foi concedida ao Ministério Público que investiga casos de enriquecimento ilícito dele e do ex-diretor municipal José Carlos Lopes. Outras 12 pessoas são citadas no processo.De acordo com a denúncia, o grupo criou duas empresas em nome de laranjas que prestavam serviços de transporte de alunos. Desde 2013, o município teria pago a essas empresas mais de R$ 1,6 milhão para transportar alunos em dois veículos.Ainda de acordo com o processo, o afastamento dele foi necessário porque ele é suspeito também de apagar informações do portal da transparência municipal para atrapalhar as investigações.A Justiça também determinou o bloqueio de bens de parte dos envolvidos no valor de quase R$ 3,3 milhões.