publicado em 26/10/2019

Representantes das Polícia Federal de Jales e Civil de Votuporanga ministraram uma palestra em Cosmorama (Foto: Arquivo Pessoal)

Os estudantes da Escola Estadual “Prof. Álvaro Duarte de Almeida”, em Cosmorama tiveram uma aula diferente. Anteontem, representantes da Polícia Federal de Jales e da Polícia Civil de Votuporanga estiveram na instituição para ministrar uma palestra sobre o combate as drogas.

A palestra de prevenção às drogas foi ministrada pelo Agende Federal, Gouvêa, pelo chefe da Polícia Federal de Jales, Cristiano Pádua da Silva, e pelo investigador da Polícia Civil de Votuporanga e professor da Futura, Jairo Gabaldi.

Cerca de 100 alunos do Ensino Médio e Fundamental participaram do evento e foram orientados sobre os riscos inerentes das drogas e as consequências decorrentes do uso e comercialização desses entorpecentes, dentre eles maconha, cocaína e crack.

Durante a palestras, as autoridades policiais ainda reforçaram sobre os malefícios do álcool e do tabaco, entre eles o uso do “Narguilé”, instrumento muito utilizados pelos jovens e que é proibido para menores de 18 anos. Foi abordado os problemas que o objeto pode causar à saúde, além de funcionar como um gatilho ao uso de outras drogas.