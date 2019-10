Incêndio foi na Rua Pedro Amaral, esquina com a Voluntários de São Paulo, em frente à Rodoviária. Uma pastelaria também ficou destruída.

publicado em 25/10/2019

Duas lojas foram danificadas após incêndio na região central de Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

O empresário dono de uma loja de calçados que foi atingida por um incêndio na madrugada desta sexta-feira (25) na região central de São José do Rio Preto (SP) estipula um prejuízo de cerca de R$ 350 mil. O incêndio também atingiu uma pastelaria e outras lojas.O comerciante Alexandro do Nascimento tinha a loja há 30 anos e, segundo ele, não havia seguro.“Recentemente tive de fazer a entrega de um ponto comercial e tinha levado todo o meu estoque para essa loja que pegou fogo, o estrago foi grande. Calculo um prejuízo entre R$ 300 a R$ 350 mil”, afirma o comerciante.O incêndio foi na Rua Pedro Amaral, esquina com a Voluntários de São Paulo, em frente à Rodoviária. Segundo o boletim de ocorrência registrado, o fogo teria começado na pastelaria, mas as causas ainda vão ser investigadas. A perícia foi até o local e a Defesa Civil interditou os prédios.As chamas começaram por volta das 2h e foram controladas pelos bombeiros por volta das 5h30. Como era de madrugada, não havia ninguém no local e, por isso, não há feridos.Além da loja de calçados, na pastelaria que fica ao lado, o fogo destruiu quase tudo, até o teto desabou. Uma ótica que fica ao lado também foi atingida.