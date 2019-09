Ingressos custam a partir de R$ 150 e podem ser comprados pelo site

publicado em 21/09/2019

Dupla sertaneja Jorge & Mateus se apresenta no Villa Mix de Rio Preto (Foto: Érico Andrade / G1)

O festival de música Villa Mix de São José do Rio Preto (SP) vai reunir nove atrações de diferentes estilos neste sábado (21), no Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto.O evento é um dos maiores festivais sertanejos do país e agora também traz o eletrônico e funk para a sua programação.O DJ Alok e a dupla JetLag vão animar o público com músicas eletrônicas. Além disso o cantor de funk Kevinho também vai se apresentar no evento.Para não fugir da essência sertaneja do festival, Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Luan Santana, Matheus e Kauan, Juan Marcus & Vinícius e Chitãozinho e Xororó irão se apresentar.Os portões do Recinto de Exposições abrem às 15h30. Os ingressos custam a partir de R$ 150 e podem ser comprados pelo site. A classificação indicativa do evento é 18 anos.Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba