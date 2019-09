Fogo começou por volta das 22h de segunda-feira (9).

publicado em 11/09/2019

Fogo atingiu área de plantação e também área verde — Foto: Reprodução/TV TEM

A queimada que atingiu uma grande área de mata em Mirassol (SP), perto da divisa com São José do Rio Preto (SP), na noite de segunda-feira (9) e durante o dia de terça-feira (10) foi controlada pelo Corpo de Bombeiros após 18 horas de combate.O fogo começou por voltas das 22h de segunda-feira e só foi controlado na tarde de terça, por volta das 16h. Segundo os bombeiros, a área queimada foi muito grande, mas ainda não se sabe onde o fogo começou e o tamanho exato da área.Os bombeiros tinham controlado as chamas na manhã de terça-feira, mas o fogo voltou horas depois a atingir a área.Para ajudar a combater as chamas, foram necessários três caminhões de usinas, além da equipe do Corpo de Bombeiros. A fumaça provocada incomodou os moradores da cidade e era possível ver de longe.