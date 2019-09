Conhecida como jardineira da floresta, a anta se tornou um símbolo do zoológico de Rio Preto por dispersar as sementes e ser muito importante para o meio ambiente.

publicado em 05/09/2019

Filhote de anta nasce em zoológico de Rio Preto — Foto: Divulgação/Marcos Morelli

O zoológico de São José do Rio Preto (SP) ganhou uma nova moradora. Uma filhote de anta que nasceu no local de forma natural comemora 1 mês de vida nesta quinta-feira (5).Segundo o zoo, a anta nasceu no dia 5 de agosto, mas o nascimento foi divulgado um mês depois por causa dos cuidados e resguardo necessários nas primeiras semanas de vida.Com o nascimento do animal, uma anta macho que vivia no local foi transferida para outra instituição. Resta no zoo apenas a família da nova integrante. O filhote nasceu com listras brancas para se camuflar e deve viver com a mãe até os dois anos.Conhecida como jardineira da floresta, a anta se tornou um símbolo do zoológico de Rio Preto por dispersar as sementes e ser muito importante para o meio ambiente.Além de filhotes nascidos na instituição, outros animais, muitas vezes recém-nascidos e órfãos, são encaminhados para o zoo de Rio Preto pela Polícia Militar Ambiental e Ibama para receberem cuidados.Em agosto, o zoológico recebeu e cuidou de 70 animais silvestres resgatados vítimas de tráfico, cativeiro, atropelados, doentes e vítimas de queimadas.No local, os animais recebem atendimento veterinário e nutricional para que cresçam e se desenvolvam para poderem ser soltos na natureza novamente.