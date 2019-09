Imagens foram enviadas para a polícia, que vai investigar o caso para tentar localizar o homem

publicado em 14/09/2019

Homem é flagrado abandonando gatos na Represa Municipal de Rio Preto (Foto: Reprodução/Câmera de segurança)

Uma câmera de segurança instalada na região da Represa Municipal registrou o momento em que um homem abandona uma gata e os filhotes dela, em São José do Rio Preto (SP). (Veja acima)



Nas imagens é possível ver o homem chegando de carro. Ele estaciona o veículo, desce e sai andando com uma caixa azul.



Em seguida, ele se aproxima de casinhas construídas por protetores de animais, pega os gatinhos e abandona um por um.



A cena chama atenção porque no local há um banner contra o abandono e maus-tratos aos animais bem ao lado de onde o homem deixou os gatos.



De acordo com a Prefeitura de Rio Preto, o flagrante foi feito na noite de quarta-feira (11).



As imagens foram enviadas para a polícia, que vai investigar o caso para tentar localizar o homem, que cometeu crime de abandono de animais.



Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba