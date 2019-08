São, em média, 50 maços de alface que são plantados com muita dedicação

publicado em 20/08/2019

As verduras e os legumes são elementos importantes (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Quando se chega na propriedade de Valdecir Antonio Baracioli, em Cosmorama, a visão que se tem é de enormes tapetes verdes. Variedades de alface, rúcula, cheiro-verde, couve tomam conta do terreno, deixando a vida do produtor rural mais saudável e mais solidária.Semanalmente, o compromisso da equipe de Transporte da Santa Casa é de buscar doações. A cada ida, o carro volta lotado de verduras. São, em média, 50 maços de alface que são plantados com muita dedicação, cuidado e que têm como destino final os pratos dos pacientes da Instituição votuporanguense.Seu Valdecir não para. Percorre cada canteiro, coloca no cesto e doa com amor. “Sabemos da quantidade de pessoas atendidas e é uma forma de colaborar. Quem ajuda é muito mais feliz do que quem recebe”, afirmou.A contribuição chega para o Hospital com a certeza de que 1.700 refeições de pacientes e acompanhantes ficarão ainda mais nutritivas. “Para ajudar na recuperação da saúde dos assistidos, oferecemos todos os nutrientes de uma dieta equilibrada. As verduras e os legumes são elementos importantes. Com o alface, o cardápio ficou ainda mais saudável e atrativo”, afirmou o nutricionista João Carlos Bragato.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a contribuição. “Seo Baracioli é um homem bom, que destina parte de sua plantação para o Hospital. Suas colaborações possibilitam que nosso Serviço de Nutrição e Dietética deixe de comprar produtos, além de encher nossos pratos de solidariedade. As verduras chegam fresquinhas e com muita qualidade”, finalizou.