publicado em 23/08/2019

Médica não resistiu aos ferimentos e morreu em rodovia de Populina (Foto: Divulgação/Prefeitura de Populina)

Uma médica, de 26 anos, morreu após capotar o carro que dirigia na rodovia Doutor Leo Luchesi, em Populina, nesta sexta-feira. Gabriela Salles Caricati é ex-estudante do curso de medicina da Unifev e se formou recentemente na instituição.De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a jovem estava a caminho da Santa Casa, local onde trabalhava, quando perdeu o controle da direção e o veículo capotou até parar no acostamento.Motoristas que passaram pela rodovia viram o veículo e acionaram o resgate. O Corpo de Bombeiros foi até o local, retirou a vítima das ferragens e realizou procedimentos de reanimação. Contudo, ela não resistiu aos ferimentos e morreu.Ainda segundo a corporação, o trânsito no trecho não precisou ser interditado. As causas do capotamento serão investigadas pela Polícia Civil.O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Fernandópolis. O velório e o enterro dela serão feitos no cemitério de Bauru, cidade onde a família mora.O prefeito Adauto Severo João Cesar (PPS) publicou nas redes sociais lamentando a morte da médica e informou que decretou luto nesta sexta-feira.