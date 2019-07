Região

Homem é morto a tiros dentro de casa em Catanduva

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher e os filhos do casal também estavam no local quando o crime foi cometido. Polícia Civil procura pelos suspeitos.

publicado em 11/07/2019

Corpo de Wellington Celli foi encontrado dentro de casa em Catanduva — Foto: Reprodução/Facebook Um homem de 39 anos foi morto a tiros dentro da casa dele, no bairro Shangrilá, em Catanduva (SP), na madrugada desta quinta-feira (11). Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de latrocínio. Ao chegar ao endereço, a equipe policial encontrou o corpo de Wellington Celli em um dos cômodos do imóvel com ferimentos no peito e nos braços causados por disparos de arma de fogo. À polícia, a mulher da vítima, de 39 anos, contou que quatro suspeitos invadiram a casa pulando o muro e pediram para Wellington entregar uma corrente de ouro que estava no pescoço dele. Os dois filhos do casal, sendo um de 9 anos e outro de três meses, também estavam no local. Ainda de acordo com o registro policial, o homem se negou a entregar e foi agredido com uma coronhada por um dos suspeitos. Em seguida, ele saiu correndo em direção à cozinha para se armar com uma faca, mas foi atingido por diversos disparos realizados pelos ladrões. Após ver o marido baleado, a mulher conseguiu fugir para o banheiro com as crianças e ligou para a polícia. O corpo de Wellington Celli foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município. A Polícia Civil investiga o caso e procura pelos suspeitos, que fugiram depois de cometer o crime.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/regiao/2019/07/homem-e-morto-a-tiros-dentro-de-casa-em-catanduva-n56533