publicado em 06/07/2019

Caminhão carregado com tomate tombou na BR-153 perto de José Bonifácio — Foto: Arquivo Pessoal

Um caminhão carregado com tomates tombou na rodovia BR-153, no trecho perto de José Bonifácio (SP), no começo da tarde desta sexta-feira (5).

De acordo com a polícia, o caminhão estava carregado com 15 toneladas de tomate e a carga ficou espalhada no chão e uma pista precisou ser interditada. O motorista teria perdido o controle do veículo.