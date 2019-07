Câmera de segurança registrou momento em que animal é atingido por uma caminhonete

publicado em 20/07/2019

Cachorra morre atropelada por veículo em estacionamento de shopping (Foto: Reprodução)

Uma cachorra morreu depois de ser atropelada por uma caminhonete dentro do estacionamento de um shopping em Catanduva, na noite de quinta-feira (18).Imagens do circuito de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a cadela estava pelo estacionamento do centro de compras, quando o veículo vem e passa com a roda dianteira e traseira em cima do animal.A cachorra fica caída na rua, ainda com vida, e o veículo sai do alcance da câmera.Segundo a Polícia Civil de Catanduva, um boletim de ocorrência como não criminal foi registrado na tarde desta sexta-feira por um representante do shopping.O caso será passado para a delegacia da área para ser apurado. A polícia informou que o motorista ainda não foi localizado.O Garden Shopping Catanduva postou em sua página no Facebook uma nota de repúdio ao atropelamento.“Diante dos acontecimentos do dia 18/07/19, onde um animal foi atropelado dentro de nossas dependências, informamos que o Garden Shopping Catanduva repudia qualquer tipo de maus-tratos contra animais e está tomando as medidas cabíveis, colaborando com as autoridades e disponibilizando todas as informações necessárias para que o fato seja solucionado”, diz a nota.Fonte: G1 Rio Preto e Araçatuba