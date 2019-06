Região

Técnico de enfermagem é achado morto com ferimentos de faca dentro de casa em Santa Fé do Sul

De acordo com a Polícia Militar, corpo foi localizado com ferimentos na região do tórax, pescoço, mãos e braços. Polícia procura pelo suspeito de cometer o homicídio.

publicado em 28/06/2019

A Polícia Civil investiga o caso (Foto:Santa Fé do Sul | Informa Mais) O técnico de enfermagem Ednaldo Augusto Barcelos, de 46 anos, foi encontrado morto com golpes de faca dentro da casa dele no bairro Cohab Beira Rio, em Santa Fé do Sul (SP), na manhã desta quinta-feira (27). De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha ligou para o batalhão informando que havia uma motocicleta amarela parada em uma vicinal do bairro São Francisco desde a madrugada. Ao chegar ao local, a equipe policial constatou que a chave ainda estava na ignição e que o capacete também estava no retrovisor da moto. Além disso, havia sinais de sangue no tanque dela. Por isso, policiais realizaram uma pesquisa em um sistema e descobriram que a moto estava cadastrada no nome da irmã de Ednaldo Augusto Barcelos. Ainda segundo a corporação, a irmã da vítima foi localizada e confirmou à polícia que o veículo pertencia ao irmão dela. Ela também afirmou que não conseguia entrar em contato com ele há, pelo menos, um dia. Diante da informação, policiais militares foram até o endereço do técnico de enfermagem apontado pela irmã e o encontraram caído na sala com golpes causados por uma faca na região do tórax, pescoço, braços e mãos. A perícia e o delegado de plantão foram chamados e compareceram ao imóvel para realizar exames. O corpo de Ednaldo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do município. A Polícia Civil investiga o caso. O suspeito de assassinar o técnico de enfermagem ainda permanece foragido.

