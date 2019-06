Advogado Waldir de Carvalho viveu 82 anos, 32 deles com um coração transplantado. A cirurgia foi no Incor, na capital paulista, em 28 de agosto de 1986

publicado em 12/06/2019

Waldir de Carvalho morava em Tanabi, onde vai ser enterrado — Foto: Reprodução/TV Globo

O paciente transplantado de coração mais longevo do Brasil morreu nesta terça-feira (11), no interior de São Paulo. O advogado Waldir de Carvalho, de 82 anos, viveu mais de três décadas com um coração transplantado. A cirurgia foi no Incor, na capital paulista, em 28 de agosto de 1986.

A informação sobre ser o paciente que mais viveu com um coração transplantado foi confirmada pelo próprio Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O transplantado mais longevo do mundo é um paciente operado na Universidade de Stanford, em 1976, segundo o Incor.

O velório de Waldir é realizado nesta quarta-feira (12), no Cemitério Igualdade, em Tanabi (SP), cidade onde morava. Waldir de Carvalho era advogado e foi prefeito de Tanabi entre 1983 e 1989.

Presente de aniversário

Waldir ganhou o novo coração justamente no dia do aniversário de 51 anos dele. O órgão começou a dar sinais de cansaço antes dos 50 anos.

Durante um ano, Waldir ficou internado no Instituto do Coração, em São Paulo, à espera de um coração. A salvação veio quando as condições dele já eram críticas. O coração de um rapaz de 18 anos, baleado num assalto, era compatível.

Na época, transplantes de coração eram mais complicados e raros do que são hoje em dia.