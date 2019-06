Região

Incêndio destrói casa em bairro de Guaraçaí

De acordo com a Polícia Militar, não havia nenhum morador no local e ninguém ficou ferido. Causa do incêndio é desconhecida.

publicado em 18/06/2019

Casa pega fogo em Guaraçaí — Foto: Arquivo Pessoal Uma casa ficou totalmente destruída depois de ser atingida por um incêndio, na tarde desta segunda-feira (17), no bairro Vila Operária, em Guaraçaí (SP). De acordo com a Polícia Militar, não havia ninguém dentro do imóvel quando o fogo começou. Os bombeiros de Andradina (SP) foram acionados para fazer o combate às chamas, que foram controladas rapidamente. Ainda segundo a corporação, a causa do incêndio é desconhecida. Os bombeiros demoraram cerca de uma hora e meia para apagar o fogo.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/regiao/2019/06/incendio-destroi-casa-em-bairro-de-guaracai-n56113