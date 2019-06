Resgate foi registrado no bairro Jardim dos Eucaliptos, em Potirendaba (SP). Vítima de 61 anos foi quem acionou uma equipe pelo celular; ela não sofreu ferimentos.

publicado em 25/06/2019

Guardas civis resgataram idosa em Potirendaba — Foto: Divulgação/Guarda Civil Municipal

Resgate foi registrado no bairro Jardim dos Eucaliptos, em Potirendaba (SP). Vítima de 61 anos foi quem acionou uma equipe pelo celular; ela não sofreu ferimentos.Sem conseguir sair de dentro do forro, a idosa pegou o telefone celular que estava com ela e ligou para a Guarda Civil Municipal para pedir socorro.

Ainda segundo a GCM, uma equipe foi até o endereço, subiu pela mesma escada que a mulher utilizou e a resgatou com segurança.