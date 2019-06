Um fato raro foi registrado nesta terça-feira, dia 25, na Santa Casa de Fernandópolis

publicado em 26/06/2019

Fernandópolis registra nascimento de criança com duas cabeça (Foto: Reprodução)

Um fato raro foi registrado nesta terça-feira, dia 25, na Santa Casa de Fernandópolis. Pela primeira vez na história uma criança do sexo feminino nasce com duas cabeças. O fato chamou atenção do corpo clinico que realizou o parto.

O bebê chegou a ser transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto onde recebe cuidados especiais.

A assessoria de imprensa da Santa Casa de Fernandópolis vai emitir nota oficial sobre o nascimento das gêmeas siamesas.

A mãe, de apenas 21 anos é moradora no bairro Jardim Paraíso e ja teria um outro filho.

O fato chegou a ser diagnosticados em exame pre natal. A crianças teria dois corações e quatro pulmões.