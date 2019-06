Distrito de Talhado, Catanduva e Olímpia tiveram incêndios em canaviais e áreas verdes.

publicado em 17/06/2019

Incêndio em área de canavial em Catanduva — Foto: Reprodução/TV TEM

Queimadas foram registradas neste fim de semana em cidades da região noroeste paulista.

Em São José do Rio Preto (SP), teve um incêndio no distrito de Talhado neste domingo (16). O fogo atingiu uma área de pastagem ao lado de um condomínio. As chamas checaram perto das casas e os bombeiros foram acionados para apagar o incêndio.

No sábado (15), um morador de Catanduva (SP) registrou um incêndio em um canavial. Os bombeiros precisaram de ajuda dos funcionários da usina porque o fogo estava muito grande. O que chamou a atenção era a fumaça que podia ser vista de longe.

Olímpia também registrou um incêndio no sábado (15). O fogo atingiu um canavial e moradores que passavam registraram as chamas com o celular. Os bombeiros e funcionários da usina apagaram as chamas.